Пожар на Омском НПЗ ликвидировали

Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидировали. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что специалисты МЧС России полностью ликвидировали возгорание в 23:06 по местному времени (20:06 по московскому).

Ранее губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в результате пожара на Омском НПЗ погиб один человек. Семь человек пострадали, у которых диагностировали ожоги разной степени.

Накануне СМИ сообщили, что на нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел взрыв. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара на НПЗ. Специалисты проводят проверку по статье о нарушении требований безопасности.

В пресс-службе завода накануне сообщили, что пожар произошел из-за возгорания технологического оборудования.

Ранее также сообщалось, что площадь пожара под Феодосией достигла 150 га. Пожар там начался 24 августа. Загорелась сухая растительность.