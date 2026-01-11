Пожар на парковке уничтожил автомобиль экс-лидера ОПГ «Литвиновская»

По данным канала 78, среди сгоревших машин находился и автомобиль супруги криминального авторитета. Владельцы других транспортных средств, пострадавших в инциденте, предположили, что имел место умышленный поджог. Однако эти детали уже выяснят правоохранители.

ОПГ «Литвиновская», возглавляемая Литвиновым, была известна в криминальных кругах 1990-х годов и специализировалась на вымогательстве. Деятельность группировки была пресечена в 2007 году, когда ее глава и ряд активных участников были задержаны силовиками.

Данный инцидент произошел на фоне продолжающихся операций против организованной преступности в разных регионах России. Ранее, например, в Волгограде были задержаны восемь участников другой ОПГ, подозреваемых в мошенничестве с военными контрактами.

