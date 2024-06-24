Пожар на промышленном объекте возле шотландского Глазго вызвал целую серию взрывов

В промышленной зоне на окраине Глазго, города в Шотландии, вспыхнуло предприятие. Пожар разгорается, он сопровождается рядом взрывов. Данные об этом появились у газеты Sun.

Пожар вспыхнул еще вчера вечером. Сразу после сообщения о его возникновении, пожарные бригады из Глазго устремились в промзону, чтобы ликвидировать пламя. Им не удалось справиться с огнем.

«Как сообщается, на фоне сильного пожара были слышны взрывы», - указали журналисты.

Сразу после того, как начали грохотать взрывы, полицейские оцепили и перекрыли все окрестные дороги, чтобы обезопасить автомобилистов. Сообщений о жертвах пока нет, но по свидетельству очевидцев, огонь бушует все сильнее, огнеборцам никак не удается совладать с ним.

Ранее сообщалось о пожаре у города Азов. Там вспыхнули резервуары с нефтепродуктами. Причиной возгорания стали украинские беспилотники, которые атаковали нефтехранилища.