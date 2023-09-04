Пожар на складе в подмосковном Видном полностью ликвидирован

Пожар в складских помещениях в подмосковном Видном, где хранились лакокрасочные изделия, полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Склад загорелся накануне вечером. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Установление всех обстоятельств пожара контролирует Видновская городская прокуратура. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, причины возгорания будут известны после пожарно-технической экспертизы. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что пожар площадью девятьсот квадратных метров произошел в четырехэтажном жилом доме в Красногорске.