Пожар охватил грузовой вагон в Поронайске
В Поронайске загорелись пассажирские вагоны поезда
В Поронайске произошло возгорание грузового вагона на железнодорожной станции. Об этом инциденте проинформировал телеграм-канал «Звезда Поронайска».
Согласно предварительной информации, очаг возгорания был зафиксирован в районе «Бума». Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Дополнительно сообщается о распространении огня на пассажирские вагоны.
