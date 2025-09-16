Пожар охватил грузовой вагон в Поронайске

В Поронайске произошло возгорание грузового вагона на железнодорожной станции. Об этом инциденте проинформировал телеграм-канал «Звезда Поронайска».

Согласно предварительной информации, очаг возгорания был зафиксирован в районе «Бума». Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Дополнительно сообщается о распространении огня на пассажирские вагоны.

