В Тюмени мужчина устроил пожар своей одеждой и разбил авто
В Тюмени мужчина совершил поджог своей одежды и повредил чужой автомобиль. Видеозапись произошедшего выложили в телеграм-канале Ural Mash.
На кадрах видно, как мужчина раздевается и пытается воспламенить свою одежду. Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира.
По информации Ural Mash, 40-летний мужчина настаивал на встрече с сотрудницей спортивного комплекса. Персонал вызвал на место происшествия представителей Росгвардии. Пока те занимались оформлением необходимых бумаг, мужчина сумел скрыться.
На следующий день он вернулся к спортзалу, разжег костер и бросил в него свою одежду. Помимо этого, гражданин нанес повреждения припаркованному автомобилю с помощью кувалды.
