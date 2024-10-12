Пожар охватил многоэтажку в Москве: экстренные службы на месте происшествия
Многоэтажку Москвы охватило пламя. Пожар потушен, пострадавших нет
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Возгорание произошло на 22 этаже жилого здания в Москве, однако пожар уже ликвидирован. об этом сообщили в МЧС России.
По информации ведомства, инцидент произошел на Ивановской улице, а площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
К ликвидации пожара были привлечены 39 специалистов и 10 единиц техники. В телеграм-канале МЧС отмечается, что пожар полностью ликвидирован.
Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек, и на данный момент нет сведений о пострадавших.
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