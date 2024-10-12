Пожар охватил многоэтажку в Москве: экстренные службы на месте происшествия

Возгорание произошло на 22 этаже жилого здания в Москве, однако пожар уже ликвидирован. об этом сообщили в МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошел на Ивановской улице, а площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

К ликвидации пожара были привлечены 39 специалистов и 10 единиц техники. В телеграм-канале МЧС отмечается, что пожар полностью ликвидирован.

Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек, и на данный момент нет сведений о пострадавших.

Ранее на Кубани объявили угрозу атаки беспилотников