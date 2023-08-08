Пожар площадью 1,5 тысячи «квадратов» произошел в деревне под Чеховом
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
Крупный пожар произошел в деревне Захарково городского округа Чехов. Там загорелись древесина и древесные отходы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Сведения о пожаре поступили спасателям накануне после полудня. Спустя почти пять часов возгорание было локализовано на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Еще через 2,5 часа было ликвидировано открытое горение.
В результате пожара никто не пострадал, уточнили в ведомстве. К тушению привлекали тридцать шесть человек и десять единиц техники. Причины возгорания пока неизвестны, указали в МЧС.
Ранее пожар произошел в торговом центре в Раменском городском округе.