Торговый центр загорелся в подмосковном Раменском

Пожар произошел в здании торгового центра в поселке Верея Раменского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в ТЦ загорелась крыша. В настоящий момент на месте работают пожарные. Прокуратура взял на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

По данным пресс-службы областного главка МЧС, сведения о возгорании в нежилом здании на Островецком шоссе поступили спасателям в районе одиннадцати часов дня в понедельник. Спустя час пожар был локализован на площади двести квадратных метров.

К тушению привлечены свыше шестидесяти человек и восемнадцать единиц техники, уточнили в ведомстве.

Ранее крупный пожар произошел на фабрике спортивных изделий в Дмитровском городском округе. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.