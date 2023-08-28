«Впервые видела настолько мощное пламя»: пожар в Красногорске поверг в шок местных жителей

В многоэтажном жилом доме в Красногорске произошло сильное возгорание, новость о котором разлетелась по разным СМИ и соцсетям. Пожар начался на балконе одной из квартир и перекинулся на крышу.

Очевидцы пожара, с которыми пообщался наш корреспондент, сообщают о серьезном ущербе.

«От пожара пострадала крыша и одна квартира. Скорее всего, квартира полностью сгорела. Впервые видела настолько мощное пламя. И всего в 300-400 метрах от моего дома, жутковато», — пояснила местная жительница Анастасия в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, по словам очевидцев, экстренные службы сработали профессионально.

«Когда видела пожар своими глазами, испытала шок и страх, что пожар перекинется дальше. Но пожарные сработали на ура, пожар уже ликвидирован», — добавил очевидец.

Ранее мы писали о том, что прокуратура начала проверку после крупного пожара в Красногорске.