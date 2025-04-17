Пожар произошел на элитном курорте под Тверью

В Тверской области на территории курорта «Завидово» произошло возгорание в элитном кафе «Царевна», сообщило МЧС России по региону. Ведомство также опубликовало видео с записью ликвидации возгорания.

Пожар произошел в четверг, 17 апреля, в деревне Вараксино Конаковского округа.

Отмечается, что сотрудники ведомства оперативно прибыли на место происшествия и занимаются тушением пожара. Известно, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причины возникновения огня пока не установлены, ведется расследование.

Кафе «Царевна» является частью курортного комплекса «Завидово», который пользуется высокой популярностью среди туристов и местных жителей. В связи с происшествием администрация комплекса организовала мероприятия по безопасности для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы вспыхнул пожар на электроподстанции на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).