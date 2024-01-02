Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме под Солнечногорском

Двухэтажный жилой дом сгорел в садовом товариществе «Солнечная поляна» под Солнечногорском, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Пожар случился сегодня около восьми часов утра. К тушению привлекали четырнадцать человек и четыре единицы техники. Спустя чуть более двух часов возгорание было полностью ликвидировано.

В МЧС уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на складе в Егорьевске произошел пожар площадью 350 квадратных метров.