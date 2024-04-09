Пожар произошел в гаражном кооперативе в Пушкино

В гаражном кооперативе в Пушкино произошел пожар. Благодаря подмосковным росгвардейцам удалось предотвратить распространение огня, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место после срабатывания охранно-пожарной сигнализации. Выяснилось, что возле одного из гаражных боксов сильно пахнет дымом и гарью. Правоохранители незамедлительно вызвали экстренные службы и оцепили территорию.

На место оперативно приехали пожарные. Они локализовали очаг возгорания. По предварительным данным, причиной пожара мог стать не выключенный обогреватель или короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Воскресенске погибла семья из шести человек.