Склад вторсырья горит в Калужской области на 1000 «квадратах»

В Жуковском районе Калужской области вечером 20 февраля произошел пожар на складе, где хранилось вторсырье. По информации, предоставленной региональным управлением МЧС, площадь возгорания составила 1000 кв. м.

По информации, полученной от SHOT, на заводе по переработке пластика произошло возгорание. Дым и пламя видны за несколько километров от города Обнинска. Причины инцидента пока не установлены. На место происшествия направлены экстренные службы.

«Открытое горение вторсырья на площади 1000 кв. м. Есть угроза распространения. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась», — сообщили в МЧС.

Здание расположено в промышленной зоне. Возгорание классифицировали как пожар второй категории сложности.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух молодых людей, которых подозревают в причастности к поджогам электричек в Подмосковье. Оба фигуранта должны были получить вознаграждение в размере более 150 тыс. руб. Сначала преступники подожгли поезд в Лобне, а затем — состав в Дмитрове.