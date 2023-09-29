Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Химках, пострадал один человек

Один человек пострадал при пожаре в квартире на улице 8 Марта в городском округе Химки.

Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС, сведения о возгорании поступили спасателям накануне поздно вечером. Спустя почти час огонь был ликвидирован.

К тушению привлекали восемь человек и две единицы техники. О состоянии пострадавшего не сообщается. Согласно данным из открытых источников, по адресу, где произошел пожар, находится двенадцатиэтажный жилой дом.

Ранее пожар произошел в многоквартирном доме в Королеве. Одна из квартир полностью выгорела. Пострадали три человека.