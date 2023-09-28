«Сосед бегал с ожогами»: очевидцы пожара в Королеве рассказали подробности случившегося

Сегодня в жилом доме на проспекте Космонавтов в подмосковном Королеве произошел пожар. Полностью выгорела трехкомнатная квартира на третьем этаже.

Соседка жильцов сгоревшей квартиры Наталья рассказала РИАМО, что пламя распространилось буквально за пять минут. Женщина проснулась от доносившихся с улиц криков.

«Быстро оделась и выскочила в подъезд, здесь бегал сосед весь <…> обгорелый, видно, что с ожогами», — рассказала она.

Сейчас пожар полностью потушен. Его площадь составила шестьдесят квадратных метров. В результате возгорания пострадали три человека, одного из них доставили в больницу.

Дым закоптил фасад дома над горевшей квартирой и лестничные клетки с четвертого по шестой этажи в подъезде.