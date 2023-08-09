Пожар произошел в отделении полиции в городском округе Мытищи
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании на улице Абрамова в Мытищах. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС сообщило Агентство «Москва».
Согласно информации из открытых источников, по указанному адресу расположен первый отдел городской полиции.
Площадь пожара, по данным МЧС, составила три квадратных метра. Информация о пострадавших не поступала.
Как сообщают СМИ, очаг возгорания находился в серверной.
Ранее стало известно, что в Раменском городском округе загорелись торговые ряды.