В посольстве РФ, расположенном в районе Поситос в уругвайском Монтевидео, произошел пожар, который возник, по предварительным данным, из-за кондиционера. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из кабинетов здания в субботу вечером, 26 апреля.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Пожарные были вынуждены прорезать решетку на окнах, чтобы получить доступ к воздуховоду, из которого шел интенсивный поток дыма.

Благодаря своевременным действиям пожар удалось локализовать. Угрозы распространения на другие части здания не возникло.

В результате чрезвычайного происшествия (ЧП) пострадавших нет. Ведутся работы по устранению последствий инцидента, а также проводится проверка причин возгорания.

Здание посольства России в центре Монтевидео на Бульваре Испании — одна из достопримечательностей города. С 1944 года, после восстановления дипломатических отношений, здание арендовал СССР, а в 1955-м — и вовсе приобрел ешл.

Россия активно поддерживает архитектурный облик посольства. В 1989 году его интерьеры, росписи и мебель были отреставрированы российскими специалистами, а в 1999-2000 годах там провели дополнительные работы.

Ранее посол России в Вене Дмитрий Любинский сообщил, что австрийские власти не пригласили российских дипломатов на мероприятия, посвященные освобождению страны от нацизма.