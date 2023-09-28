Пожар произошел в жилом доме в Королеве: люди спасаются через окна горящей квартиры

Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на улице Космонавтов в Королеве. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

На кадрах, которыми делятся очевидцы в социальных сетях, видно, как некоторые жильцы пытаются спастись через окна, выпрыгивая на крышу магазина на первом этаже.

На месте сейчас работают пятнадцать пожарных. По данным РИАМО, к тушению привлечены четыре автоцистерны.

РЕН ТВ со ссылкой на МЧС уточняет, что пожар начался в квартире на третьем этаже. Площадь возгорания пока неизвестна. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в жилом доме в Щелково. На ликвидацию огня ушло почти девять часов.