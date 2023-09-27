Пожар в жилом доме в подмосковном Щелково тушили почти девять часов

Пожар в жилом доме в поселке Загорянский городского округа Щелково полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Ликвидация возгорания заняла почти девять часов. Сведения о пожаре поступили спасателям накануне в одиннадцать часов вечера. Ближе к восьми часам утра среды огонь был окончательно подавлен.

Дом, в котором произошел пожар, находится на Комсомольской улице. К тушению привлекали четырнадцать человек и четыре единицы техники. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках загорелся цех по производству мебели.