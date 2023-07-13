Пожар рядом с отелем в подмосковном селе Немчиновка потушен

В строящемся здании при гостиничном комплексе в селе Немчиновка Одинцовского городского округа произошел пожар.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, в настоящее время возгорание ликвидировано. К тушению привлекали свыше шестидесяти человек и более двадцати единиц техники.

Пожар начался накануне вечером. Сведения о происшествии на улице 2-я Запрудная поступили спасателям в 19:29. Спустя почти два с половиной часа огонь был локализован на площади 250 квадратных метров. Еще через двадцать минут пожарные ликвидировали открытое горение.

По данным СМИ, горела кровля здания. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в деревне Кривцово под Солнечногорском загорелись хозяйственные постройки. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров.