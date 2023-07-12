Пожар в деревне под Солнечногорском локализован на площади 2,5 тысячи «квадратов»

Пожарные ликвидировали открытое горение в деревне Кривцово городского округа Солнечногорск. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в 07:32 возгорание было локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожар произошел рано утром во вторник. Загорелись хозяйственные постройки. Спасатели не допустили перехода огня на жилые дома и расположенный рядом лесной массив.

К тушению привлекали сорок человек и тринадцать единиц техники. В настоящее время идет проливка и разборка конструкций.

По данным подмосковной прокуратуры, сейчас рассматриваются две версии произошедшего — поджог и неосторожное обращение с огнем.