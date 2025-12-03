Пожар в двигателе потушен: пассажирский самолет благополучно приземлился в Домодедово

Самолет, экстренно вернувшийся в московский аэропорт Домодедово из-за возгорания в двигателе, совершил благополучную посадку. На борту лайнера, следовавшего рейсом Москва — Пхукет, никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

Опасный инцидент в небе завершился штатной посадкой. Пассажирский самолет, который лишь недавно вылетел в сторону Таиланда, сообщил о неисправности и возгорании в одном из двигателей. Экипаж оперативно принял решение на разворот и взял курс на аэропорт вылета.

В Домодедово к приему лайнера были экстренно приведены в готовность все наземные службы, включая пожарные расчеты и бригады скорой помощи. Их вмешательства, однако, не потребовалось. Пилоты уверенно посадили воздушное судно, и оно благополучно зарулило на стоянку.

По предварительной информации, все системы безопасности сработали корректно, а действия летного состава были безупречными и полностью соответствовали инструкциям. Пассажиры, пережившие несколько напряженных минут, были эвакуированы в штатном порядке. Сейчас они находятся в терминале, где представители авиакомпании решают вопросы по их дальнейшему отправлению. Специалисты приступили к осмотру самолета для выяснения причин технического сбоя.

