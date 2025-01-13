Пожар в Калифорнии уничтожил дом лидера группы «Мумий Тролль» Лагутенко

Лидер группы «Мумий Тролль» переехал в Соединенные Штаты около десяти лет назад. Он приобрел себе дом в ипотеку в поселке Биг-Рок, который находится между Лос-Анджелесом и Малибу. По имеющимся данным, все дома в этом населенном пункте числятся как сгоревшие либо поврежденные пожарами. Власти Малибу подтвердили эту информацию.

Дом на 204 кв. м. Лагутенко приобрел еще в 2018 году. Он отдал за него сразу 500 тыс. долларов, и еще более двух миллионов остался должен за него банку в качестве ипотечного кредита. При этом у Лагутенко есть еще один дом в самом Лос-Анджелесе, который остался невредимым.

Ранее власти округа Лос-Анджелесе заявили, что число жертв природных пожаров уже составило 24 человека. Возгорания на данный момент вошли в пятерку самых мощных лесных пожаров, зафиксированных с 1932 года в США.