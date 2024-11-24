Пожар в летевшем из Сочи российском Sukhoi Superjet 100 потушен, никто не пострадал

Пожар в самолете российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту турецкой Антальи, произошедший во время рейса, был потушен экстренными службами курортного города. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на губернатора одноименной провинции.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 24 ноября, с бортом Sukhoi Superjet 100-95LR, летевшим по маршруту «Сочи-Анталья», По данным авиационного портала HavaSosyalMedya, возгорание произошло на воздушном судне во время посадки. Турецкие власти на время тушения пожара закрыли для доступа взлетно-посадочную полосу аэропорта Антальи.

«Загоревший при посадке в аэропорту Антальи российский самолет потушен. Пассажиры эвакуированы», — передали местные власти, слова приводит ТАСС.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Антальи, все 79 пассажиров Sukhoi Superjet 100-95LR были экстренно эвакуированы, обошлось без жертв и пострадавших.