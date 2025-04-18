Пожар в Миассе: загорелась крыша склада с лакокрасочной продукцией
МЧС: в Миассе произошло возгорание на складе лакокрасочной продукции
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В Челябинской области пожарные МЧС России ведут борьбу с огнем. В городе Миассе загорелась крыша складского помещения, где хранится лакокрасочная продукция. Огнем охвачено 600 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщили в МЧС России, 45 работников самостоятельно покинули горящее здание. На месте происшествия задействованы 36 специалистов и 11 единиц техники Министерства чрезвычайных ситуаций России.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС локализовали пожар на складе в Подмосковье.