Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе в Подмосковье

В Мытищах, расположенных в Московской области, вспыхнул пожар на складской территории, охватив площадь в 1800 кв. м. Информацию ТАСС предоставили представители пресс-службы МЧС России.

Согласно сообщению, пожарные и спасательные команды МЧС России борются с огнем в поселке Грибки, входящем в городской округ Мытищи, чтобы потушить пламя, охватившее складское здание, и предотвратить его распространение на близлежащие строения.

В пресс-службе уточнили, что в операции по тушению задействованы 54 специалиста и 17 единиц специализированной техники. Позже пресс-служба МЧС России проинформировала о том, что в 03:26 мск пожар удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что в Тверской области произошел пожар на территории элитного курортного комплекса.