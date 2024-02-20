Пожар в многоквартирном доме в Шатуре полностью потушен

Пожарные потушили возгорание в многоквартирном жилом доме в подмосковной Шатуре, сообщила пресс-служба МЧС России.

Сегодня в двухэтажном здании на улице Клары Цеткин загорелась крыша. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекали полсотни спасателей и семнадцать единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, людей эвакуировали из горящего здания.

О причинах пожара пока неизвестно. Установление всех обстоятельств случившегося контролирует прокуратура Московской области.