Пожар в многоквартирном доме в Шатуре полностью потушен
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Пожарные потушили возгорание в многоквартирном жилом доме в подмосковной Шатуре, сообщила пресс-служба МЧС России.
Сегодня в двухэтажном здании на улице Клары Цеткин загорелась крыша. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.
К ликвидации возгорания привлекали полсотни спасателей и семнадцать единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, людей эвакуировали из горящего здания.
О причинах пожара пока неизвестно. Установление всех обстоятельств случившегося контролирует прокуратура Московской области.