Пожар в Новой Москве локализовали на площади 500 кв. м

Сотрудники МЧС локализовали пожар в Новой Москве на площади 500 кв. м. Как сообщает пресс-служба МЧС России, там горело административное здание.

Ранее представители ведомства сообщили о пожаре в деревне Мамыри в Новой Москве. Огонь охватил площадь 150 кв. м. Там горела кровля административного здания. При тушении пожара спасли пять человек. Позднее стало известно, что пожар охватил 500 кв. м.

Благодаря принятым мерам в 22:54 пожар удалось локализовать на площади 500 кв. м. Огнеборцы спасли семь человек.

Ранее сообщалось о том, что работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли семь человек на пожаре в Ленинском округе.