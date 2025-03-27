Пожар в отеле на курорте в Турции унес жизнь одного человека

На горнолыжном курорте Улудаг в Турции произошел пожар, уничтоживший отель. Инцидент привел к гибели одного сотрудника. Издание CNN Türk сообщило , что отель не принимал гостей, поскольку в январе был закрыт властями из-за выявленных нарушений и отсутствия действующей лицензии.

Сильный пожар вспыхнул в отеле, расположенном в турецком городе Бурса. Один человек погиб, но спасателям удалось вызволить из огня четверых. Причины возгорания пока не установлены. Известно, что у отеля закончился срок действия сертификата, а муниципалитет не продлил разрешение на его работу.

По заявлению мэра Бурсы, решение о закрытии и полной эвакуации отеля было принято после инспекции, проведенной в связи с пожаром на горнолыжном курорте Карталкая, где погибло 79 человек. В настоящее время пожарные бригады продолжают бороться с огнем.

Ранее сообщалось, что в Красноярске произошел пожар на складе мусора.