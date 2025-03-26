В Красноярске произошел пожар на складе мусора

В Красноярске, на улице Энергетиков, в пределах промышленной зоны, вспыхнул пожар на складе, где хранился мусор. Огнем охвачена территория площадью 1000 кв. м, сообщило региональное управление МЧС России.

Информация о возгорании поступила в службу спасения в 10:45 по местному времени. На месте происшествия задействованы 41 человек, включая 37 сотрудников МЧС, а также 14 единиц специальной техники.

Региональное управление Роспотребнадзора организовало контроль за состоянием воздуха в жилом районе, находящемся в непосредственной близости, всего в нескольких сотнях метров от места пожара.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы загорелся элитный жилой комплекс.