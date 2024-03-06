Пожар в пансионате Воронежа привел к эвакуации полусотни человек

Частный пансионат вспыхнул в Коминтерновском районе Воронежа. Эвакуации пришлось подвергнуть 52 человека. 49 из них – это пациенты заведения. О ЧП сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Большинство из тех, кого подвергли эвакуации, были лежачими. Но прибывшие к месту возгорания пожарные сумели оперативно вынести всех из здания и переместить в безопасное место.

«Наши спасатели в очередной раз проявили свой высокий профессиональный уровень. Они в кратчайшее время эвакуировали около 50 лежачих пациентов», - записал в своем микроблоге Гусев.

Представители МЧС уточнили, что из загоревшегося двухэтажного частного пансионата было эвакуировано 52 человека. Из них трое – это персонал учреждения, а все остальные являются пациентами. Только затем огнеборцы приступили к ликвидации пожара. В тушении пламени приняло участие 66 человек при поддержке 24 единиц техники. Огонь уже локализован.

Ранее сообщалось о трагедии, которая случилась в поселке Кокошкино в Новой Москве. Там из-за короткого замыкания старого холодильника начался пожар, в котором погибли два человека. Пенсионерка и ее сын надышались дымом и угарным газом, медики не сумели их спасти.