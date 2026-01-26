Пожар в святыне: что известно о ночном ЧП в мечети на улице Ленина в Нягани

В городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа — Югры произошло возгорание в здании мечети. Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, пожар начался глубокой ночью, около двух часов, на улице Ленина.

По предварительным данным, огнем серьезно повреждена кровля культового сооружения. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. На место происшествия незамедлительно выехали силы МЧС. Для ликвидации чрезвычайной ситуации было задействовано пять единиц специальной техники и 18 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

Им удалось оперативно локализовать очаг возгорания и полностью устранить открытое горение. В настоящее время обстоятельства и причина пожара устанавливаются. Расследованием инцидента займутся соответствующие органы. Информации о возможных пострадавших на момент публикации не поступало.

