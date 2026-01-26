Восемь эвакуированы, один погиб: что известно о пожаре в карельской больнице

В Карелии произошло возгорание в больнице, в результате которого погиб человек. Как сообщил глава региона Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале, пожар вспыхнул в Кондопожской центральной районной больнице.

ЧП произошло в ночь с 22 на 23 января во взрослом инфекционном отделении, расположенном на первом этаже медучреждения. Возгорание было полностью ликвидировано к 2:29 по московскому времени. По данным властей, на момент пожара в отделении находились восемь пациентов, всех их оперативно эвакуировали и перевели в другое здание больницы.

Тем не менее, спасти удалось не всех. Единственной жертвой происшествия стал пожилой мужчина, который, как уточнил Парфенчиков, находился в отделении один и оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Для расследования причин возгорания и всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия с участием правоохранительных органов. Итоги проверки будут известны позднее.

