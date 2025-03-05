В Белгородской области вспыхнул пожар в ТЦ

Пожар площадью 750 кв. м локализовали в торговом центре в Белгородской области. Предварительно, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.

В поселке Разумное произошло возгорание в торговом комплексе, площадь которого составляет 750 кв. м. До прибытия спасателей здание покинули 20 человек. Согласно предварительным данным, обошлось без жертв и травм.

На месте инцидента задействованы 29 специалистов и 10 единиц техники Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Они продолжают работу по ликвидации последствий пожара и установлению причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента со стрельбой, произошедшего в торговом центре «Красный кит», расположенном в подмосковных Мытищах, пострадали три человека.