В Белгородской области вспыхнул пожар в ТЦ
В Белгородской области произошел пожар в торговом центре
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Пожар площадью 750 кв. м локализовали в торговом центре в Белгородской области. Предварительно, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.
В поселке Разумное произошло возгорание в торговом комплексе, площадь которого составляет 750 кв. м. До прибытия спасателей здание покинули 20 человек. Согласно предварительным данным, обошлось без жертв и травм.
На месте инцидента задействованы 29 специалистов и 10 единиц техники Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Они продолжают работу по ликвидации последствий пожара и установлению причин произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента со стрельбой, произошедшего в торговом центре «Красный кит», расположенном в подмосковных Мытищах, пострадали три человека.