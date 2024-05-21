Пожар в здании бывшей ткацкой фабрики в Подмосковье потушен
Фото: [t.me/mchs_official]
Пожар в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики в подмосковном Ногинске полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС России.
Сведения о пожаре поступили спасателям накануне вечером. На ликвидацию последствий возгорания потребовалось почти шестнадцать часов. Горела кровля производственного здания. Огонь распространился по всей площади — 3,6 тысячи квадратных метров.
Также известно, что в ходе тушения произошло обрушение крыши здания. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.