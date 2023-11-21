Пожар в жилом доме в Мытищах тушили почти 30 спасателей, пострадал один человек
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по МО]
В жилом доме в деревне Грибки городского округа Мытищи вспыхнул пожар, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Возгорание случилось рано утром во вторник. К тушению привлекали двадцать семь человек и семь единиц техники.
«В 05:46 <…> поступило сообщение о пожаре. <…> В 07:01 — ликвидация последствий пожара», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате пожара пострадал один человек. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме в подмосковной Балашихе, по предварительным данным, пострадал один человек.