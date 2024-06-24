Пожар во Фрязино локализовали

Пожар, который начался сегодня в здании НИИ «Платан» во Фрязино, был локализован на площади около пяти тысяч квадратных метров. На месте работают более ста сотрудников МЧС.

Информация о возгорании по адресу: Заводской проезд, 2 поступила сегодня в 14:39. Когда на место прибыли первые пожарные, наблюдалось сильное задымление на пятом этаже восьмиэтажного здания.

Впоследствии пламя охватило площадь в пять тысяч квадратных метров. На место вылетели два вертолета Ка-32 «Московского авиационного центра».

В результате пожара погибли два человека. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, это двое мужчин, которые выпрыгнули из окна, пытаясь спастись. Также один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, прокуратура организовала проверку. Выяснилось, что здание находится в частной собственности, и его помещения сдавались различным арендаторам.