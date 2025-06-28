Пожар возник на Украинской улице в Астрахани

В Астрахани на улице Украинской пожарные борются с огнем, охватившим складские площади. Кадры с места происшествия опубликовали в телеграм-канале пресс-службы МЧС России.

Согласно данным ведомства, возгорание произошло на складе, где хранится мебельная фурнитура. Площадь пожара превышает 1250 кв. м. По предварительным сведениям, обошлось без жертв и пострадавших. В тушении задействовано свыше 40 сотрудников пожарной охраны и 13 единиц спецтехники. Причины возникновения пожара в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Таганроге локализовали пожар после падения обломков БПЛА ВСУ на стадион.