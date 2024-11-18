Пожар вспыхнул в центральной больнице Екатеринбурга: люди прыгают из окон, пытаясь спастись

В Екатеринбурге загорелась кровля поликлиники на площади 200 кв. м. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Отмечается, что пожар произошел на территории центральной городской клинической больницы №3 и поликлиники №2, расположенной на улице Братьев Быковых, днем 18 ноября. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что огонь охватил кровлю административного здания.

Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры с места инцидента. На них видно, как пациенты или сотрудники медицинского учреждения пытаются самостоятельно эвакуироваться из больницы через окна. На данный момент, сообщил источник, из здания эвакуированы более 300 пациентов и сотрудников.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ на крыше. Отмечается, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади 300 кв. м.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, для ликвидации возгорания на место происшествия направлены 13 единиц специальной техники и 39 сотрудников пожарной службы.

Отмечается, что специалисты продолжают работу на месте инцидента, обеспечивая безопасность и минимизируя последствия происшествия. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

В министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что пожар в больнице №3 полностью потушили.

Ранее сообщалось, что в деревне Чигасово в Одинцовском городском округе произошел пожар в здании приюта для женщин.