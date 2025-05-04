Пожарная охрана Республики Крым охватывает почти 100% полуострова

Пожарная охрана Республики Крым охватывает около 100% полуострова. Об этом сообщает «Крым 24».

По словам замначальника регионального Главного управления МЧС России Андрея Павлюченко, обеспечена более быстрая оперативность прибытия подразделений. Так, в сельской местности пожарные машины доезжают за 20 минут до места происшествия, в городе – до 10 минут, что является хорошими показателями. Указанные требования зафиксированы в федеральном законодательстве.

Он подчеркнул, что такая оперативность подтверждается уже несколько лет.

Ранее сообщалось, что лесная охрана Подмосковья за три месяца провела более 16 тыс. патрулирований.