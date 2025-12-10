Пожарные борются с огнем на территории Правобережного рынка Петербурга

В Петербурге произошло крупное возгорание на территории Правобережного рынка. По данным экстренных служб, пожар охватил кровлю здания на улице Дыбенко, 16.

На опубликованных в Telegram-каналах кадрах видно, как интенсивно полыхает крыша строения. На место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений, которые приступили к ликвидации открытого горения.

В настоящее время спасатели продолжают работу по тушению пожара. Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания уточняется.

