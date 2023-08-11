Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Одинцово
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
На складе в Одинцово ликвидировано открытое горение. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС сообщило РИАМО.
Возгорание произошло накануне. По предварительным данным, на складе на Зеленой улице хранилась пивная продукция. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.
Открытое горение было ликвидировано в пятницу в 07:55, уточнили в ведомстве. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее СМИ сообщали, что работник склада в Одинцово, спасаясь от огня, сломал себе ребра. Мужчину госпитализировали.