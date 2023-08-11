Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Одинцово

На складе в Одинцово ликвидировано открытое горение. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС сообщило РИАМО .

Возгорание произошло накануне. По предварительным данным, на складе на Зеленой улице хранилась пивная продукция. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.

Открытое горение было ликвидировано в пятницу в 07:55, уточнили в ведомстве. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее СМИ сообщали, что работник склада в Одинцово, спасаясь от огня, сломал себе ребра. Мужчину госпитализировали.