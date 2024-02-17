Пожарные ликвидировали открытое горение в Ижевске

В Ижевске спасатели ликвидировали открытое горение в одном из производственных зданий в Ижевске, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Накануне ведомство сообщило о пожаре, произошедшем в здании, расположенном по адресу: улица Орджоникидзе, 2. Огонь охватил площадь 3,5 тысяч квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

В МЧС уточнили, что на месте пожара проводится проливка и разборка конструкций. На месте пожара работают больше 100 пожарных. Также в ликвидации огня задействованы 33 единицы спецтехники.

Как ранее сообщал «Интерфакс», пожар произошел на инструментальном заводе, который расположен по указанному адресу. По информации издания, он занимался токарными, координатно-расточными и фрезерными работами.

Ранее мы сообщали, что во время движения по Дмитровскому шоссе в подмосковных Мытищах загорелась фура. Водитель пытался потушить огонь самостоятельно, но у него не получилось это сделать. Тушить огонь прибыли сотрудники МЧС.