Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Шатуре

Спасатели ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в подмосковной Шатуре, сообщила пресс-служба МЧС России.

В настоящее время проводится проливка конструкций, уточнили в ведомстве.

Сегодня в двухэтажном жилом доме на улице Клары Цеткин вспыхнула крыша. Площадь пожара составила четыреста квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекли полсотни спасателей и около двадцати единиц техники. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Жильцов оперативно эвакуировали.

Установление всех причин произошедшего взяла на контроль подмосковная прокуратура.