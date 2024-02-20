Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Шатуре
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Спасатели ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в подмосковной Шатуре, сообщила пресс-служба МЧС России.
В настоящее время проводится проливка конструкций, уточнили в ведомстве.
Сегодня в двухэтажном жилом доме на улице Клары Цеткин вспыхнула крыша. Площадь пожара составила четыреста квадратных метров.
К ликвидации возгорания привлекли полсотни спасателей и около двадцати единиц техники. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Жильцов оперативно эвакуировали.
Установление всех причин произошедшего взяла на контроль подмосковная прокуратура.