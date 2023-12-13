Пожарные локализовали крупное возгорание в производственном здании в Петушках

В пресс-службе ведомства уточнили, что площадь возгорания составила 825 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар в здании на Ельдигинском шоссе случился утром во вторник. На месте работают свыше пятидесяти специалистов и шестнадцать единиц пожарной техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир в Лыткарино. В результате погибла семилетняя девочка, а также ее бабушка и дедушка. Возбуждено уголовное дело.