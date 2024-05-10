Пожарные потушили пламя, вспыхнувшее после падения дрона, на нефтезаводе в Калужской области

Силам МЧС удалось ликвидировать возгорание на НПЗ под Калугой. Оно появилось после того, как на территории предприятия упал украинский беспилотник. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

По утверждению главы региона, при пожаре никто не пострадал. Огнеборцам удалось взять ситуацию под свой контроль и полностью потушить возгорание.

«На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет», - записал он в микроблоге.

Сейчас специалисты на месте ЧП подсчитывают ущерб, который был причинен нефтеперерабатывающему заводу.

Инцидент, связанный с падением вражеского беспилотного летательного аппарата и последующим пожаром, произошел в Дзержинском районе Калужской области. Взрыв прогремел около двух часов ночи.