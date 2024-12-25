Mash: взрыв в ТЦ «Алания Молл» произошел из-за утечки газа в кафе на фудкорте
Mash: ЧП в «Алании Молл» во Владикавказе произошло из-за утечки газа в кафе
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Предварительной причиной взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе считают утечку газа в ресторане «Небо» на третьем этаже. Местные жители сообщили, что перед инцидентом ощущали запах газа в воздухе, сообщил телеграм-канал Mash.
На месте происшествия пожарные установили лестницу, чтобы ликвидировать пламя снаружи и оперативно добраться до места возгорания. Разрушения от взрыва повредили два автомобиля на парковке.
Напомним, что в результате инцидента в ТЦ «Алания Молл» 57-летняя женщина, работавшая уборщицей, погибла и еще девять человек получили травмы.
В момент взрыва в торговом центре не было покупателей, пострадали только сотрудники и прохожие. Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что во Владикавказе создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий пожара.
Ведется поиск возможных пострадавших. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, которое сотрудничает с Минобороны РФ.