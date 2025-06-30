Пожарные прибыли на место взрыва в Москве на улице Плеханова

В Москве, на улице Плеханова, произошел инцидент: по предварительной информации, рядом с домом номер 17 произошел взрыв автомобиля, сообщил телеграм-канал Baza.

Как утверждают свидетели, они услышали два последовательных хлопка. Пламя охватило близлежащее строение, где сейчас горит фасад с первого по третий этаж. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и сотрудники спасательных служб.

По уточненным сведениям, причиной происшествия стал взрыв дизельного котла, расположенного в контейнере неподалеку от здания. Предположительно, котел находился на территории хостела. Огонь распространился на здание гостиницы «Перово Плаза». Информация о возможных пострадавших на данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в полицейском колледже в Ингушетии.