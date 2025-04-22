Пожарные тушат склад в Московском районе Санкт-Петербурга

Крупный пожар вспыхнул на складе, который находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Санкт-Петербург, Московский район, Дизельный проезд, дом 23, корпус 3», — указали журналистам.

По этому адресу находится одноэтажное складское здание. Сейчас огнеборцы пытаются потушить возгорание. Пламя охватило площадь в 500 кв. м.

Ранее сообщалось о пожаре во Владимирской области, который возник на складе боеприпасов. Из-за огня начали детонировать взрывчатые вещества. По этой причине пришлось эвакуировать жителей из близлежащих населенных пунктов. К ликвидации инцидента привлекли как штатные пожарные расчеты воинской части, так и представителей МЧС.